Голова Миколаївської ОВА пояснив, чому взяв на поруки депутатку Кормишкіну

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім узяв на поруки народну депутатку Ірину Кормишкіну, оскільки вона не переховується, співпрацює зі слідством та надає всі документи і пояснення. Про це Кім розповів в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"По-перше, є презумпція невинуватості. По-друге, я знаю її років 20, ще коли вона працювала в бізнесі страхування. Вона не переховується від слідства, не буде ухилятись від правоохоронних органів, з якими зараз вона повноцінно співпрацює, надає всі документи. Слідство розбереться хто винний, я тут не маю нічого коментувати" , - сказав Кім.

На його думку, взяття на поруки дозволить Кормишкіній нормально працювати.

"У суду був вибір: застава, вʼязниця чи поруки. Суд прийняв саме таке рішення, тому що вона добропорядно поводиться по слідству" , - заявив Кім.

Як повідомлялося, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за дорученням керівника САП повідомив про підозру у незаконному збагаченні чинній народній депутатці України. Слідство встановило, що у 2021-2022 роках вона набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи і заощадження за цей період.

23 жовтня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував до депутатки запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями суд визначив двох осіб: голову фракції Верховної Ради Давида Арахамію та голову однієї з обласних військових адміністрацій Віталія Кіма.