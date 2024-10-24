Глава Николаевской ОВА объяснил, почему взял на поруки депутата Кормышкину

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким взял на поруки народную депутат Ирину Кормышкину, поскольку она не скрывается, сотрудничает со следствием и предоставляет все документы и объяснения. Об этом Ким рассказал в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Во-первых, есть презумпция невиновности. Во-вторых, я знаю ее лет 20, еще когда она работала в бизнесе страхования. Она не скрывается от следствия, не будет уклоняться от правоохранительных органов, с которыми сейчас она полноценно сотрудничает, предоставляет все документы . Следствие разберется кто виноват, я здесь не имею ничего комментировать" , - сказал Ким.

По его мнению, взятие на поруки позволит Кормышкиной нормально работать.

"У суда был выбор: залог, тюрьма или поручительство. Суд принял именно такое решение, потому что он добропорядочно ведет себя по следствию" , - заявил Ким.

Как сообщалось, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры по поручению руководителя САП сообщил о подозрении в незаконном обогащении действующей депутате Украины. Следствие установило, что в 2021-2022 годах она приобрела в собственность активы, которые более чем на 20 млн грн превышают официальные доходы и сбережения за этот период.

23 октября 2024 года следователь судья ВАКС применил к депутату меру пресечения в виде личной поруки. Поручителями суд определил двух человек: главу фракции Верховной Рады Давида Арахамию и главу одной из областных военных администраций Виталия Кима.