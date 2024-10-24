Tesla відзвітувала про зростання акцій на 12% – найбільше за рік

Ринкова вартість Tesla Inc. зросла на 80 млрд дол після того, як виробник електромобілів повідомив про свій найбільший квартальний прибуток більш ніж за рік. Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Скоригований чистий прибуток за третій квартал зріс на 8% порівняно з минулим роком, до 2,5 млрд дол, перевищивши очікування в 2,1 млрд дол. Скоригований прибуток у розмірі 72 центів на акцію у третьому кварталі перевершив середню оцінку у 58 центів.

Повідомляється, що виторг склав 25,18 млрд дол порівняно з прогнозами 25,37 млрд дол.

Результати третього кварталу були підтримані продажем Cybertruck, який вперше приніс прибуток. Акції були підігріті й надіями на майбутнє: Ілон Маск пообіцяв зробити Tesla найдорожчою компанією у світі, почавши зі зростання постачань на 20–30% наступного року.

Маск заявив, що Tesla має намір офіційно запустити спільні поїздки у Техасі та Каліфорнії наступного року. Хоча для водіння дорогами загального користування буде потрібно схвалення регуляційних органів, коментарі Маска привели до зниження акцій конкурентів Uber Technologies Inc. та Lyft Inc.

Маск повідомив, що виробництво спеціалізованого роботаксі Cybercab досягне масових обсягів у 2026 році і що компанія націлена на випуск не менше 2 млн одиниць, а можливо, зрештою і 4 млн.

Tesla збирається випустити доступні моделі наступного року, але Маск розвіяв давні очікування деяких інвесторів, що компанія випустить електромобіль, щоб конкурувати з автомобілями масового ринку, такими як Toyota Corolla.

Акції Tesla злетіли на 12% на постмаркет-торгах у Нью-Йорку, потенційно компенсувавши велику частину падіння на 14%, яке акції продемонстрували з початку 2024 року до закриття торгів у середу.

Валова маржа компанії в автомобільному секторі за третій квартал склала 17,1%, перевершивши оцінки аналітиків і збільшившись порівняно з попереднім кварталом, коли вона становила 14,6%.