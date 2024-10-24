Tesla отчиталась о росте акций на 12% – больше всего за год

Рыночная стоимость Tesla Inc. выросла на 80 млрд долл после того, как производитель электромобилей сообщил о своей самой большой квартальной прибыли более чем за год. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Скорректированная чистая прибыль за третий квартал выросла на 8% по сравнению с прошлым годом, до 2,5 млрд долл, превысив ожидания в 2,1 млрд долл. Скорректированная прибыль в размере 72 центов на акцию в третьем квартале превзошла среднюю оценку в 58 центов.

Сообщается, что выручка составила 25,18 млрд долл по сравнению с прогнозами 25,37 млрд долл.

Результаты третьего квартала были поддержаны продажей Cybertruck, которая впервые принесла прибыль. Акции были подогреты и надеждами на будущее: Илон Маск пообещал сделать Tesla самой дорогой компанией в мире, начав с роста поставок на 20-30% в следующем году.

Маск заявил, что Tesla намерена официально запустить совместные поездки в Техасе и Калифорнии в следующем году. Хотя для вождения по дорогам общего пользования потребуется одобрение регуляционных органов, комментарии Маска привели к снижению акций конкурентов Uber Technologies Inc. и Lyft Inc.

Маск сообщил, что производство специализированного роботакси Cybercab достигнет массовых объемов в 2026 году и что компания нацелена на выпуск не менее 2 млн единиц, а возможно, в конце концов и 4 млн.

Tesla собирается выпустить доступные модели в следующем году, но Маск развеял давние ожидания некоторых инвесторов, что компания выпустит электромобиль, чтобы конкурировать с автомобилями массового рынка, такими как Toyota Corolla.

Акции Tesla взлетели на 12% на постмаркет-торгах в Нью-Йорке, потенциально компенсировав большую часть падения на 14%, которое акции продемонстрировали с начала 2024 года до закрытия торгов в среду.

Валовая маржа компании в автомобильном секторе за третий квартал составила 17,1%, превзойдя оценки аналитиков и увеличившись по сравнению с предыдущим кварталом, когда она составляла 14,6%.