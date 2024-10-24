США просять G7 запровадити санкції проти паладію і титану з РФ – Bloomberg

США попросили союзників по "Групі семи" розглянути можливість запровадження санкцій проти російського паладію і титану. Про це Bloomberg розповіло джерело, знайоме з цим питанням, повідомляє Укрінформ.

Як зазначив співрозмовник видання, чиновники адміністрації Джо Байдена обговорили цю можливість під час зустрічі заступників міністрів фінансів G7 у вівторок у Вашингтоні.

Паладій є ключовим інгредієнтом комп'ютерних чипів і каталізаторів для автомобілів, а титан використовується в різних сферах - від літаків до медичних імплантатів. Одна з головних проблем полягає в тому, що Європа залежить від цих металів і раніше не виявляла інтересу до їх видобутку. Члени G7 Німеччина, Франція та Італія потребують підтримки інших 24 членів Європейського Союзу для запровадження таких санкцій.

Видання зазначає, що запровадження санкцій проти титану стало б відповіддю на вересневу пропозицію Путіна до його уряду подумати про обмеження експорту деяких товарів, таких як нікель, титан і уран, у відповідь на західні санкції.

США вже внесли російський титан до чорного списку, але західні уряди остерігаються припиняти поставки, побоюючись потрясінь на світових ринках і руйнування власних ланцюжків поставок.

Західні країни вже давно не можуть визначитися зі своїм підходом до санкцій проти металів з Росії. У грудні ціна на паладій зросла на 12% через розмови про те, що цей метал може стати наступним у черзі на обмеження після того, як Велика Британія запровадила санкції на купівлю деяких російських металів. Раніше США і Британія запровадили обмеження на торгівлю російським алюмінієм, міддю і нікелем.

Водночас США все ще купують російський паладій. На російську компанію "Норильський нікель" припадає близько 40% світового виробництва - частка ринку, яку буде важко швидко замінити.

Для Європейського Союзу поставки обох металів із Росії є критично важливими, особливо для титану, який використовується в авіації. Обмеження експорту титану може призвести до зростання цін і завдати збитків європейським виробникам літаків, таким як Airbus, пише медіаресурс.