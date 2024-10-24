США просят G7 ввести санкции против палладия и титана из РФ – Bloomberg

США попросили союзников по "Группе семи" рассмотреть возможность введения санкций против российского палладия и титана. Об этом Bloomberg рассказал источник, знакомый с этим вопросом, сообщает Укринформ.

Как отметил источник, чиновники администрации Джо Байдена обсудили эту возможность во время встречи заместителей министров финансов G7 во вторник в Вашингтоне.

Палладий является ключевым ингредиентом компьютерных чипов и катализаторов для автомобилей, а титан используется в разных сферах – от самолетов до медицинских имплантатов. Одна из главных проблем состоит в том, что Европа зависит от этих металлов и раньше не проявляла интереса к их добыче. Члены G7 Германия, Франция и Италия нуждаются в поддержке других 24 членов Европейского Союза для введения таких санкций.

Издание отмечает, что введение санкций против титана стало ответом на сентябрьское предложение Путина в его правительство подумать об ограничении экспорта некоторых товаров, таких как никель, титан и уран, в ответ на западные санкции.

США уже внесли российский титан в черный список, но западные правительства опасаются прекращать поставки, опасаясь потрясений на мировых рынках и разрушения собственных цепочек поставок.

Западные страны уже давно не могут определиться со своим подходом к санкциям против металлов из России. В декабре цена на палладий выросла на 12% из-за разговоров о том, что этот металл может стать следующим в очереди на ограничение после того, как Великобритания ввела санкции на покупку некоторых российских металлов. Ранее США и Великобритания ввели ограничения на торговлю российским алюминием, медью и никелем.

В то же время США все еще покупают российский палладий. На российскую компанию "Норильский никель" приходится около 40% мирового производства – доля рынка, которую трудно будет быстро заменить.

Для Европейского Союза поставки обоих металлов из России критически важны, особенно для титана, используемого в авиации. Ограничение экспорта титана может привести к росту цен и нанести ущерб европейским производителям самолетов, таким как Airbus, пишет медиаресурс.