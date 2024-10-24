Auchan готується вийти з російського ринку – французьке видання

Французька мережа гіпермаркетів "Ашан" (Auchan) вирішила піти з російського ринку. Про це пише видання La Lettre, повідомляє Лівий берег.

Зазначається, що компанія вже знайшла покупця на свій російський бізнес та перебуває на завершальній стадії переговорів.

Мережа також хоче згорнути діяльність в Угорщині, але залишиться в Україні.

Зазначимо, для "Ашану" Росія є другим за значущістю ринком збуту після Франції. Лише у 2020 році російський “Ашан” сплатив 167 млн доларів до російського бюджету. За підрахунками журналістів, це дорівнює вартості 15 літаків Су-25, 42 танків, 222 ракет “Калібр” або 477 тисяч автоматів АК-74.

У лютому минулого року Нацагентство з питань запобігання корупції внесло корпорацію "Ашан" у перелік міжнародних спонсорів війни. Тоді стало відомо, що "Ашан" безкоштовно постачала товари для армії Росії на окупованих українських територіях.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії, в березні 2022 року, гендиректор Auchan Retail International Ів Клод заявив у відповідь президенту Зеленському, що компанія не має наміру йти з російського ринку.