Auchan готовится выйти с российского рынка – французское издание

Французская сеть гипермаркетов "Ашан" (Auchan) решила уйти с российского рынка. Об этом пишет издание La Lettre, сообщает Левый берег.

Компания уже нашла покупателя на свой российский бизнес и находится на завершающей стадии переговоров.

Сеть также хочет свернуть деятельность в Венгрии, но останется в Украине.

Отметим, для "Ашан" Россия является вторым по значимости рынком сбыта после Франции. Только в 2020 году российский "Ашан" оплатил 167 млн долларов в российский бюджет. По подсчетам журналистов, это равняется стоимости 15 самолетов Су-25, 42 танков, 222 ракет "Калибр" или 477 тысяч автоматов АК-74.

В феврале прошлого года Нацагентство по предотвращению коррупции внесло корпорацию "Ашан" в перечень международных спонсоров войны. Тогда стало известно, что "Ашан" бесплатно снабжала товарами для армии России на оккупированных украинских территориях.

После начала полномасштабного вторжения России, в марте 2022 года, гендиректор Auchan Retail International Ив Клод заявил в ответ президенту Зеленскому, что компания не намерена уходить с российского рынка.