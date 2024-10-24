ЄС про саміт БРІКС: Спроба Путіна вийти з міжнародної ізоляції провалилася

Російський правитель Володимир Путін спробував скористатися головуванням РФ у БРІКС, щоб продемонструвати нібито вихід своєї країни з міжнародної ізоляції у зв’язку з війною проти України, але підсумкові документи цієї зустрічі свідчать, що ця спроба вкотре провалилася. Про це заявив речник ЄС Петер Стано, повідомляє Укрінформ.

"Ми взяли до уваги Казанську декларацію БРІКС. Весь цей саміт був спробою Путіна зловжити ротаційним головуванням Росії в цій організації, щоб спробувати вийти з міжнародної ізоляції. Але якщо ми поглянемо на Казанську декларацію, в ній немає єдиної позиції щодо триваючої агресивної війни Росії проти України, натомість вона містить посилання на "національні позиції" країн-членів.

Таке посилання демонструє, що російська спроба отримати будь-яку підтримку (агресії проти України – ред.) у форматі БРІКС провалилася знову. Це є ще одним доказом та прикладом міжнародної ізоляції Росії у зв’язку з її злочинною війною проти України" , - наголосив речник ЄС.

Відповідаючи на запитання журналістів, він зауважив, що ЄС не сприймає на свою адресу положення Казанської декларації БРІКС, які засуджують та закликають скасувати "односторонні неправомірні санкції", оскільки всі обмежувальні заходи, які застосовує ЄС, є обґрунтованими та спираються на законодавство ЄС і міжнародне право.

"Санкції ЄС основані на праві, це правові рішення, що прийняті відповідно до законів ЄС, є зобов’язуючими для ЄС та для його громадян. Ці санкції застосовуються лише в тих випадках, коли є доведені порушення прав людини, демократичних норм та міжнародного права.

Тож обмежувальні заходи ЄС ніколи не застосовують проти людей, країн або установ, які не причетні до порушень міжнародного права або прав людини. Серед членів БРІКС є кілька країн, які є суб’єктами санкцій ЄС, але це зроблено за дуже добре обґрунтованих причин" , - зазначив Стано.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України поширило заяву, яка констатує, що під час саміту БРІКС у Казані Росії не вдалося нав’язати уявлення про нібито альтернативну позицію так званого "Глобального Півдня" щодо агресії РФ проти України. У підсумковій декларації саміту БРІКС у пункті, що присвячений Україні, учасники зустрічі лише нагадали про власні національні позиції щодо ситуації в Україні та підтвердили відданість цілям і принципам Статуту ООН, мирному врегулюванню та дипломатії.