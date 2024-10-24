ЕС о саммите БРИКС: Попытка Путина выйти из международной изоляции провалилась

Российский правитель Владимир Путин попытался воспользоваться председательством РФ в БРИКС, чтобы продемонстрировать якобы выход своей страны из международной изоляции в связи с войной против Украины, но итоговые документы этой встречи свидетельствуют, что эта попытка еще раз провалилась. Об этом заявил спикер ЕС Петер Стано, сообщает Укринформ.

"Мы приняли во внимание Казанскую декларацию БРИКС. Весь этот саммит был попыткой Путина злоупотребить ротационным председательством России в этой организации, чтобы попытаться выйти из международной изоляции. Но если мы взглянем на Казанскую декларацию, в ней нет единой позиции по продолжающейся агрессивной войне России против Украины, вместо этого она содержит ссылку на "национальные позиции" стран-членов.

Такая ссылка демонстрирует, что российская попытка получить любую поддержку (агрессии против Украины – ред.) в формате БРИКС провалилась снова. Это еще одно доказательство и пример международной изоляции России в связи с ее преступной войной против Украины" , - подчеркнул спикер ЕС.

Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что ЕС не воспринимает в свой адрес положения Казанской декларации БРИКС, осуждающие и призывающие отменить "односторонние неправомерные санкции", поскольку все ограничительные меры, применяемые ЕС, обоснованы и опираются на законодательство ЕС и международное право.

"Санкции ЕС основаны на праве, это правовые решения, принятые в соответствии с законами ЕС, являются обязывающими для ЕС и его граждан. Эти санкции применяются только в тех случаях, когда есть доказанные нарушения прав человека, демократических норм и международного права.

Поэтому ограничительные меры ЕС никогда не применяются против людей, стран или учреждений, не причастных к нарушениям международного права или прав человека. Среди членов БРИКС есть несколько стран, являющихся субъектами санкций ЕС, но это сделано по очень хорошо обоснованным причинам" , - отметил Стано.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины распространило заявление, которое констатирует, что во время саммита БРИКС в Казани России не удалось навязать представление о якобы альтернативной позиции так называемого "Глобального Юга" по агрессии РФ против Украины. В итоговой декларации саммита БРИКС в пункте, посвященном Украине, участники встречи лишь напомнили о собственных национальных позициях по ситуации в Украине и подтвердили приверженность целям и принципам Устава ООН, мирному урегулированию и дипломатии.