ОДА: На Волині зводять вітрову електростанцію

У Володимирському районі на Волині зводять вітрову електростанцію, яка складатиметься з 20 генераторів, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив начальник Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

"На Волині продовжують створювати нові потужні виробництва. Переконався в цьому особисто, побачивши масштаби будівництва вітрової електростанції на Володимирщині, що складатиметься з понад 20 вітряків" , – зазначив очільник області.

За його словами, роботи виконує компанія "Онур Груп".

Він зазначив, що проєкт зведення ВЕС передбачає значні інвестиції, спрямовані не лише на встановлення самих генераторів, а й на створення необхідної інфраструктури. Зокрема, це включає систему доріг, необхідних для спорудження об’єкта, обслуговування і експлуатації.

Нагадаємо:

У Закарпатській області запрацювала перша вітрова електростанція потужністю 1,8 МВт.