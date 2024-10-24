ОГА: На Волыни возводят ветровую электростанцию

Во Владимирском районе на Волыни возводят ветровую электростанцию, которая будет состоять из 20 генераторов, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил начальник Волынской ОГА Юрий Погуляйко.

"На Волыни продолжают создавать новые мощные производства. Убедился в этом лично, увидев масштабы строительства ветровой электростанции на Владимирщине, которая будет состоять из более 20 ветряков" , - отметил глава области.

По его словам, работы выполняет компания "Онур Групп".

Он отметил, что проект возведения ВЭС предусматривает значительные инвестиции, направленные не только на установку самих генераторов, но и на создание необходимой инфраструктуры. В частности, это включает систему дорог, необходимых для сооружения объекта, обслуживания и эксплуатации.

Напомним:

В Закарпатской области заработала первая ветровая электростанция мощностью 1,8 МВт.