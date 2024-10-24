У Китаї заявили, що нічого не знають про відправку військ КНДР до Росії

Прессекретар МЗС Китаю Лінь Цзян заявив, що у Піднебесній нічого не знають про відправку військ КНДР на фронт для підтримки російських окупантів, повідомляє Дзеркало тижня.

Також під час останнього брифінгу його запитали, як КНР ставиться до того, що Північна Корея своїм рішенням виводить на новий рівень і без того затяжну війну.