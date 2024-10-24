В Китае заявили, что ничего не знают об отправке войск КНДР в Россию

Пресс-секретарь МИД Китая Линь Цзян заявил, что в Поднебесной ничего не знают об отправке войск КНДР на фронт для поддержки российских оккупантов, сообщает Зеркало недели.

Также на последнем брифинге его спросили, как КНР относится к тому, что Северная Корея своим решением выводит на новый уровень и без того затяжную войну.