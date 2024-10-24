В Китае заявили, что ничего не знают об отправке войск КНДР в Россию
Пресс-секретарь МИД Китая Линь Цзян заявил, что в Поднебесной ничего не знают об отправке войск КНДР на фронт для поддержки российских оккупантов, сообщает Зеркало недели.
Также на последнем брифинге его спросили, как КНР относится к тому, что Северная Корея своим решением выводит на новый уровень и без того затяжную войну.
"Что касается первого вопроса, то Китай не в курсе ситуации. Что касается второго вопроса, то позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, и мы надеемся, что все стороны будут добиваться деэскалации ситуации и возьмут на себя обязательства по политическому урегулированию", — отметил Цзян.