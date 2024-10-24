Звільнено директора департаменту охорони здоров'я Хмельниччини - ОВА

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін звільнив директора департаменту охорони здоров'я Олександра Завроцького. З посиланням на Тюріна у соцмережах, повідомляє Новое время.

«Медико-соціальна експертиза має проводитися прозоро і справедливо, бути орієнтованою на людину. Зловживанням в ній не має бути місця» , — заявив голова ОВА.

Він наголосив, що координація з цих питань виконувалась на «неналежному рівні», тому прийняв відповідні кадрові рішення.

Тюрін також нагадав, що в Україні ліквідують всі МСЕК.

В Офісі генпрокурора 23 жовтня повідомили, що найбільший відсоток прокурорів, які мають статус людини з інвалідністю, виявили у двох областях — Черкаській та Хмельницькій.

У Хмельницькій області такий статус має 61 прокурор або 29,8% від загальної кількості. 50 працівників місцевих прокуратур отримали групи інвалідності до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.