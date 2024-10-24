Уволен директор департамента здравоохранения Хмельнитчины - ОВА
Председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин уволил директора департамента здравоохранения Александра Завроцкого. Со ссылкой на Тюрина в соцсетях, сообщает Новое время.
«Медико-социальная экспертиза должна проводиться прозрачно и справедливо, быть ориентированной на человека. Злоупотреблениям в ней не должно быть места», — заявил глава ОВА.
Он отметил, что координация по этим вопросам выполнялась на «ненадлежащем уровне», поэтому принял соответствующие кадровые решения.
Тюрин также напомнил, что в Украине ликвидируют все МСЭК.
В Офисе генпрокурора 23 октября сообщили, что наибольший процент прокуроров, имеющих статус человека с инвалидностью, обнаружили в двух областях — Черкасской и Хмельницкой.
В Хмельницкой области такой статус имеет 61 прокурор или 29,8% от общего количества. 50 работников местных прокуратур получили группы инвалидности до полномасштабного вторжения РФ в Украину.