Уволен директор департамента здравоохранения Хмельнитчины - ОВА

Председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин уволил директора департамента здравоохранения Александра Завроцкого. Со ссылкой на Тюрина в соцсетях, сообщает Новое время.

«Медико-социальная экспертиза должна проводиться прозрачно и справедливо, быть ориентированной на человека. Злоупотреблениям в ней не должно быть места» , — заявил глава ОВА.

Он отметил, что координация по этим вопросам выполнялась на «ненадлежащем уровне», поэтому принял соответствующие кадровые решения.

Тюрин также напомнил, что в Украине ликвидируют все МСЭК.

В Офисе генпрокурора 23 октября сообщили, что наибольший процент прокуроров, имеющих статус человека с инвалидностью, обнаружили в двух областях — Черкасской и Хмельницкой.

В Хмельницкой области такой статус имеет 61 прокурор или 29,8% от общего количества. 50 работников местных прокуратур получили группы инвалидности до полномасштабного вторжения РФ в Украину.