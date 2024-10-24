У НАБУ пояснили, чому не висунули підозри суддям зі "списків Князєва"

Слідство не висувало підозр щодо можливого впливу колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва чи інших суддів на обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України через відсутність доказів. При цьому останніх достатньо для продовження розслідування в цьому епізоді. З посиланням на коментар директора НАБУ Семена Кривоноса, повідомляє Дзеркало тижня.

Він нагадав, що дійсно, у тоді ще голови ВС знайшли конверти з прізвищами, а в низки суддів — гроші, однак доказів для пред’явлення підозр все ще недостатньо.

«І про це слід говорити прямо. Та головне, що цих доказів достатньо для того, щоби продовжувати розслідування, а не закривати справу» , - вказав директор Бюро.

За його словами, у слідчих завжди є можливості отримати додаткові факти причетності до корупційної схеми тих чи інших суддів, зокрема тих, у кого знайшли кошти, а слідчі дії у цьому напрямку не зупинялись.

Нагадаємо, що у травні 2023 року під час обшуку у Всеволода Князєва у справі про отримання хабаря слідчі виявили у нього список «бажаних кандидатів» на членство у ВККС. Згодом фото списку опублікували у ЗМІ, а САП почала розслідувати витік інформації. Є підозри, що Князєв організував злочинну групу, яка намагалась впливати на судову владу в Україні.