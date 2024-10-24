В НАБУ объяснили, почему не выдвинули подозрения судьям из "списков Князева"
Следствие не выдвигало подозрений относительно возможного влияния бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева или других судей на избрание членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины из-за отсутствия доказательств. При этом последних достаточно для продолжения расследования в этом эпизоде. Со ссылкой на комментарий директора НАБУ Семена Кривоноса, сообщает Зеркало недели.
Он напомнил, что действительно, у тогда еще главы ВС нашли конверты с фамилиями, а у ряда судей — деньги, однако доказательств для предъявления подозрений все еще недостаточно.
«И об этом следует говорить прямо. Но главное, что этих доказательств достаточно, чтобы продолжать расследование, а не закрывать дело», - указал директор Бюро.
По его словам, у следователей всегда есть возможности получить дополнительные факты причастности к коррупционной схеме тех или иных судей, в том числе тех, у кого нашли средства, а следственные действия в этом направлении не останавливались.
Напомним, что в мае 2023 года во время обыска у Всеволода Князева по делу о получении взятки следователи обнаружили у него список «желаемых кандидатов» на членство в ВККС. Впоследствии фото списка опубликовали в СМИ, а САП начала расследовать утечку информации. Есть подозрения, что Князев организовал преступную группу, пытавшуюся влиять на судебную власть в Украине.