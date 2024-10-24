РФ за жовтень перевела до Молдови $24 млн для підкупу виборців

Голова Генерального інспектората молдавської поліції Віорел Чернеуцану заявив, що у жовтні з Росії до Молдови перевели понад 24 млн доларів через додаток "Промзв'язокбанку" для підкупу виборців на виборах та референдумі. З посиланням на Newsmaker, повідомляє Дзеркало тижня.

За словами правоохоронців, до цього причетний проросійський олігарх-утікач Ілан Шор.

Зазначається, що за вересень сума переказів становила 15 млн доларів. Через додаток "Промсвязьбанка" людям допомагали встановлювати ботів у Telegram, за жовтень припинили діяльність 97 таких ботів. Правоохоронці зазначили, що у системі встигли зареєструвати 138 тисяч молдовських номерів.

"Важливо, щоб усі наші громадяни розуміли, що їх втягують у незаконну схему" , — підкреслив Чернеуцану.

Вказується також, що правоохоронці задокументували понад 520 осіб, причетних до схеми підкупу виборців. Їм загрожує до трьох років ув'язнення або великий штраф.

Нагадаємо, 20 жовтня у Молдові відбулися вибори та єврореферендум. На них більшість громадян віддали свої голоси за чинну президентку Маю Санду та за вступ у Євросоюз. Щоправда, за останній вони проголосували з невеликою перевагою: 50,3% молдован підтримали зміну Конституції для членства в ЄС, а 49,7% виступили проти.