РФ за октябрь перевела в Молдову $24 млн для подкупа избирателей

Глава Генерального инспектората молдавской полиции Виорел Чернеуцану заявил, что в октябре из России в Молдову перевели более 24 млн долларов через приложение "Промсвязьбанка" для подкупа избирателей на выборах и референдуме. Со ссылкой на Newsmaker, сообщает Зеркало недели.

По словам правоохранителей, к этому причастен беглый пророссийский олигарх Илан Шор.

Отмечается, что за сентябрь сумма переводов составила 15 млн долларов. Через приложение "Промсвязьбанка" людям помогали устанавливать ботов в Telegram, за октябрь прекратили деятельность 97 таких ботов. Правоохранители отметили, что в системе успели зарегистрировать 138 тысяч молдавских номеров.

"Важно, чтобы все наши граждане понимали, что их вовлекают в незаконную схему" , — подчеркнул Чернеуцану.

Указывается также, что правоохранители задокументировали более 520 человек, причастных к схеме подкупа избирателей. Им грозит до трех лет лишения свободы или большой штраф.

Напомним, 20 октября в Молдове прошли выборы и еврореферендум. На них большинство граждан отдали свои голоса за действующую президент Маю Санду и за вступление в Евросоюз. Правда, за последний они проголосовали с небольшим преимуществом: 50,3% молдован поддержали изменение Конституции для членства в ЕС, а 49,7% выступили против.