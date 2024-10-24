ГУР зафіксувало прибуття військ КНДР на Курщину

На лінію зіткнення між РФ та Україною у Курській області вже прибули перші підрозділи військових КНДР﻿. Про це йдеться у заяві Головного управління розвідки Міноборони України, повідомляє Ділова столиця.

Там розповіли, що серед 12 тисяч військових КНДР — 500 офіцерів, зокрема три генерали.

Їх готують на п’ятьох військових полігонах на сході Росії: "Барановський" в Уссурійську, "Донгуз" в Улан-уде, "Єкатеринославський" у Єкатеринославці, 248-му у Князі-Волконському та 249-му в Сергіївці.

А комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієнічними засобами: зокрема, їм щомісяця виділятимуть 50 метрів туалетного паперу та 300 грамів мила.

На злагодження військових з Північної Кореї Росія виділила декілька тижнів. Відповідальним за вишкіл та адаптацію військ КНДР призначили заступника міністра оборони РФ Юнус-Бека Євкурова.

У розвідці зазначають, що Кремль покладає "неабиякі надії" на північнокорейські війська у війні проти України.

Російський правитель Володимир Путін черговий раз пафосно завив про те, що "російська армія розпочала ліквідацію українського угруповання в Курській області".

Нагадаємо, раніше конгресмен Майк Тернер, який є очільником комітету розвідки палати представників США, завив, що Сполучені Штати повинні розглянути можливість "прямих військових дій", якщо війська КНДР увійдуть в Україну.