На линию столкновения между РФ и Украиной в Курской области уже прибыли первые подразделения военных КНДР﻿. Об этом говорится в заявлении Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщает Деловая столица.

Там рассказали, что среди 12 тысяч военных КНДР — 500 офицеров, в том числе три генерала.

Их готовят на пяти военных полигонах на востоке России: "Барановский" в Уссурийске, "Донгуз" в Улан-Уде, "Екатеринославский" в Екатеринославке, 248-й в Князе-Волконском и 249-й в Сергеевке.

Военных комплектуют амуницией, постелью, зимней одеждой и обувью, а также гигиеническими средствами: в частности, им будут ежемесячно выделять 50 метров туалетной бумаги и 300 граммов мыла.

На слаживание военных из Северной Кореи Россия выделила несколько недель. Ответственным за обучение и адаптацию войск КНДР назначили заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова.

В разведке отмечают, что Кремль возлагает "нешуточные надежды" на северокорейские войска в войне против Украины.

Российский правитель Владимир Путин в очередной раз пафосно завил о том, что "российская армия начала ликвидацию украинской группировки в Курской области".

Напомним, ранее конгрессмен Майк Тернер, являющийся главой комитета разведки палаты представителей США, заявил, что Соединенные Штаты должны рассмотреть возможность "прямых военных действий", если войска КНДР войдут в Украину.