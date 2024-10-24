Норвегія виділяє Україні $105 млн на відновлення енергетики

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) та уряд Норвегії надалі поглиблюють співпрацю задля відновлення енергетичної інфраструктури України.﻿ Про це йдеться у релізі ПРООН, повідомляє Лівий берег.

Так, Норвегія виділяє Україні 1,1 млрд норвезьких крон (105 млн доларів США) на відновлення енергогенеруючих потужностей.

Зазначається, що цей внесок значно пом'якшить вплив безперервних обстрілів енергетичної інфраструктури України. У межах такого посиленого партнерства будуть встановлені сонячні панелі для забезпечення резервного живлення шкіл і лікарень, а нещодавня угода забезпечить постачання додаткових 80 МВт потужності в національну електромережу цієї зими.

Завдяки Програмі енергетичного відновлення ПРООН забезпечення теплом і водою задовольнить потреби понад мільйона людей та промислових споживачів.

"Постійні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України призвели до гострої потреби у збільшенні виробництва електроенергії. На ринку відчувається дефіцит обладнання такого типу. Тому угода з ПРООН є дуже важливою для підтримки України цієї зими" , - заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Раніше також повідомлялося, що уряд Норвегії ухвалив пакет допомоги Україні на 6,4 млн євро.