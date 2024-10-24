Норвегия выделяет Украине $105 млн на восстановление энергетики

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и правительство Норвегии в дальнейшем углубляют сотрудничество по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины. Об этом говорится в релизе ПРООН, сообщает Левый берег.

Норвегия выделяет Украине 1,1 млрд норвежских крон (105 млн долларов США) на восстановление энергогенерирующих мощностей.

Этот вклад значительно смягчит влияние непрерывных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины. В рамках такого усиленного партнерства будут установлены солнечные панели для обеспечения резервного питания школ и больниц, а недавнее соглашение обеспечит поставку дополнительных 80 МВт мощности в национальную электросеть этой зимой.

Благодаря Программе энергетического обновления ПРООН обеспечение теплом и водой удовлетворит потребности более миллиона людей и промышленных потребителей.

"Постоянные атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины привели к острой потребности в увеличении производства электроэнергии. На рынке ощущается дефицит оборудования такого типа. Поэтому соглашение с ПРООН очень важно для поддержки Украины этой зимой" , - заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Ранее также сообщалось, что правительство Норвегии приняло пакет помощи Украине на 6,4 млн евро.