У Південній Кореї спалахнув склад армії США

У Південній Кореї сьогодні, 24 жовтня, загорівся склад постачання армії США. Пожежу загасили приблизно за 4 години. З посиланням на Yonhap, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

За інформацією південнокорейських рятувальників, пожежа спалахнула ввечері на 55-му складі постачання армії США, що знаходиться в місті Пусан. Він розпочався у досить великій складській будівлі, яку добудовують.

A major fire has broken out at a US Forces Korea (USFK) depot in the southeastern port city of #Busan, South Korea. I have geolocated the fire to be in a warehouse at 35.131185, 129.061643 (Image 3).#SouthKorea pic.twitter.com/LqG43NpWmZ — OSINT (Uri Kikaski) (@UKikaski) October 24, 2024

Під час пожежі всередині складського приміщення нікого не було, тож загиблих та постраждалих немає. У будівлі зберігалися будівельні матеріали та легкозаймисті речовини, такі як уретан та гума, але не боєприпаси.

Для гасіння пожежі задіяли 51 одиницю техніки та 163 особи. Американські військові також надали три пожежні машини та 11 осіб особового складу.

Доступ на територію складу був обмежений, туди могли потрапити лише пожежники. Зокрема, на місце інциденту не пускали навіть співробітників поліції.

Нагадаємо, США та Південна Корея є союзниками. Зокрема, на території Південної Кореї є американські військові бази.