В Южной Корее загорелся склад армии США

В Южной Корее сегодня, 24 октября, загорелся склад снабжения армии США. Пожар потушили примерно за 4 часа.﻿ Со ссылкой на Yonhap, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

По информации южнокорейских спасателей, пожар вспыхнул вечером на 55-м складе снабжения армии США, который находится в городе Пусан. Он начался в довольно большом складском здании, которое достраивают.

A major fire has broken out at a US Forces Korea (USFK) depot in the southeastern port city of #Busan, South Korea. I have geolocated the fire to be in a warehouse at 35.131185, 129.061643 (Image 3).#SouthKorea pic.twitter.com/LqG43NpWmZ — OSINT (Uri Kikaski) (@UKikaski) October 24, 2024

Во время пожара внутри складского помещения никого не было, поэтому погибших и пострадавших нет. В здании хранились строительные материалы и легковоспламеняющиеся вещества, такие как уретан и резина, но не боеприпасы.

Для тушения пожара задействовали 51 единицу техники и 163 человека. Американские военные также предоставили три пожарные машины и 11 человек личного состава.

Доступ на территорию склада был строго ограничен, туда могли попасть только пожарные. В частности, на место инцидента не пускали даже сотрудников полиции.

Напомним, США и Южная Корея являются союзниками. В частности, на территории Южной Кореи находятся американские военные базы.