Москва передавала хуситам супутникові дані для ударів по суднах – WSJ

Росія передавала єменським хуситам дані із супутників для ударів по торгових суднах у Червоному морі.﻿﻿ Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, зокрема в міністерствах оборони країн Європи, повідомляє Українська правда.

Видання пише, що дані з російських супутників нібито передавалися хуситам через іранський Корпус вартових ісламської революції.

За словами співрозмовників WSJ, ця інформація дозволила хуситам "розширити масштаби своїх ударів".

Нагадаємо, наприкінці минулого року на знак протесту проти вторгнення Ізраїлю в Сектор Гази хусити почали атакувати Червоне море, де кораблі прямують до Суецького каналу та назад, і продовжували атаки протягом перших місяців цього року.

Загалом із листопада 2023 року бойовики атакували понад 100 кораблів, два потопивши та ще одне захопивши.

Окрім цього, Росія вела переговори з хуситами про постачання зброї.