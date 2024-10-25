Москва передавала хуситам спутниковые данные для ударов по судам – WSJ

Россия передавала йеменским хуситам данные со спутников для ударов по торговым судам в Красном море.﻿﻿ Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в частности в министерствах обороны стран Европы, сообщает Украинская правда.

Издание пишет, что данные с российских спутников якобы передавались хуситам через иранский Корпус стражей исламской революции.

По словам собеседников WSJ, эта информация позволила хуситам "расширить масштабы своих ударов".

Напомним, в конце прошлого года в знак протеста против вторжения Израиля в Сектор Газа хуситы начали атаковать Красное море, где корабли направляются в Суэцкий канал и обратно, и продолжали атаки в течение первых месяцев этого года.

Всего с ноября 2023 года боевики атаковали более 100 кораблей, два потопив и еще один захватив.

Кроме этого, Россия вела переговоры с хуситами о поставках оружия.