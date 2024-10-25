У Львівській області під час атаки "Шахедів" працювала ППО

У ніч на 25 жовтня у Львівській області під час атаки російських безпілотників працювала протиповітряна оборона. Про це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький, повідомляє Українська правда.

"Ворожий "Шахед" уже в повітряному просторі Львівщини. ППО працює. Прошу жителів області не ігнорувати повідомлення про підвищену небезпеку і перейти в найближчі до вас укриття" , – повідомляв Козицький.

Згодом Козицький повідомив про ще один ворожий "Шахед" на території Львівщини. Він перебував в районі села Куликів та часто змінював курс.

О 3:21 голова ОВА знову написав, що бойовий безпілотник було зафіксовано у повітряному просторі Львівської області. Він тримав курс на Броди і Буськ.

Нагадаємо, ввечері 24 жовтня російська армія запустила ударні безпілотники на територію України.