Во Львовской области во время атаки "Шахедов" работала ПВО

В ночь на 25 октября во Львовской области во время атаки российских беспилотников работала противовоздушная оборона.﻿﻿ Об этом заявил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, сообщает Украинская правда.

"Вражеский "Шахед" уже в воздушном пространстве Львовщины. ПВО работает. Прошу жителей области не игнорировать сообщения о повышенной опасности и перейти в ближайшие к вам укрытия" , – сообщил он.

Козицкий сообщил о еще одном вражеском "Шахеде" на территории Львовщины. Он находился в районе села Куликов и часто менял курс.

В 3:21 глава ОВА снова написал, что боевой беспилотник был зафиксирован в воздушном пространстве Львовской области. Он держал курс на Броды и Буск.

Напомним, вечером 24 октября российская армия запустила ударные беспилотники на территорию Украины.