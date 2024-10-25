Лукашенко розповів, чим обернеться участь військ КНДР у війні проти України

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко не вірить у залучення Володимиром Путіним військових Північної Кореї для посилення армії РФ. На його думку, НАТО відповість на такий крок введенням своїх військ в Україну, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Відповідаючи на запитання ВВС, диктатор назвав "нісенітницею" інформацію про наміри північнокорейських військових взяти участь у війні з російськими військами проти України. На його думку, Путін "ніколи не буде намагатися переконати" іншу державу залучити свою армію до війни Росії в Україні. А розгортання збройних сил будь-якої держави, зокрема Білорусі, на лінії фронту в Україні, за його словами, було б "кроком до ескалації" війни.

Лукашенко підкреслив, що якщо "ми" (білоруси) будемо втягнуті у війну, це буде "шлях до ескалації", та що НАТО розгорне війська в Україні у відповідь на втручання іншої країни. Він вкотре заперечив причетність його країни до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що почалося частково з території Білорусі.

В інтерв'ю російському телеканалу "Россия 1" 23 жовтня Лукашенко заявив, що не вважає, що російському керівництву або військовим потрібні північнокорейські війська, адже на фронті достатньо російських сил і Кремль має суттєві мобілізаційні ресурси.

На думку білоруського лідера, Москва розуміє, що залучення північнокорейських військ до війни було б "небажаним для Росії" та що Захід відповість на це відправкою військ НАТО в Україну.

"Прокремлівське інформагентство ТАСС не публікувало меседжі Лукашенка про те, що використання північнокорейських сил у війні проти України не відповідає інтересам Росії. Агентство лише оприлюднило заяву диктатора, що НАТО розгорне війська в Україні у відповідь на участь у війні військових КНДР" , - йдеться у звіті ISW.

Участь військових КНДР у війні проти України

Кілька тижнів поспіль ЗМІ публікували інформацію про підготовку та відправку військовослужбовців Корейської Народно-Демократичної Республіки (Північної Кореї) на війну Росії проти України.

У четвер, 24 жовтня, ГУР Міноборони України підтвердило прибуття до Росії 12 тисяч військових КНДР. Частину з них уже перекинули до зони бойових дій в Курській області.

Путін роз'яснив навіщо залучив військових Північної Кореї для участі в бойових діях.

У виданні Financial Times зазначили, що Кремль намагається використати військових "дружньої держави" щоб відвоювати взяті під контроль ЗСУ райони Курської області.

В Конгресі США закликали Білий дім вжити "прямі військові дії" у разі вступу північнокорейських військових у війну на боці РФ.

А в ЄС висловили "глибоку стурбованість" відправкою північнокорейських військ для посилення армії РФ.