Лукашенко рассказал, чем обернется участие войск КНДР в войне против Украины

Белорусский диктатор Александр Лукашенко не верит в привлечение Владимиром Путиным военных Северной Кореи для усиления армии РФ. По его мнению, это приведет ко вводу НАТО своих войск в Украину, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит отчет Института изучения войны (ISW).

Отвечая на вопрос ВВС, диктатор назвал "чушью" информацию о намерениях северокорейских военных принять участие в войне с российскими войсками против Украины. По его мнению, Путин "никогда не будет пытаться убедить" другое государство привлечь свою армию к войне России в Украине. А развертывание вооруженных сил любого государства, в том числе Беларуси, на линии фронта в Украине, по его словам, было бы "шагом к эскалации" войны.

Лукашенко подчеркнул, что если "мы" (беларусы) будем втянуты в войну, это будет "путь к эскалации", и что НАТО развернет войска в Украине в ответ на вмешательство другой страны. Он в очередной раз отрицает причастность его страны к полномасштабному вторжению России в Украину, которое началось частично с территории Беларуси.

В интервью российскому телеканалу "Россия 1" 23 октября Лукашенко заявил, что не считает, что российскому руководству либо военным нужны северокорейские войска, поскольку на фронте достаточно российских сил и у Кремля есть существенные мобилизационные ресурсы.

По мнению белорусского лидера, Москва понимает, что привлечение северокорейских войск к войне было бы "нежелательным для России" и что Запад ответит на это отправкой войск НАТО в Украину.

"Прокремлевское информагентство ТАСС не публиковало месседжи Лукашенко о том, что использование северокорейских сил в войне против Украины не отвечает интересам России. Агентство лишь обнародовало заявление диктатора, что НАТО развернет войска в Украине в ответ на участие в войне военных КНДР" , - говорится в отчете ISW.

Участие военных КНДР в войне против Украины

Несколько недель подряд СМИ публиковали информацию о подготовке и отправке военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики (Северной Кореи) на войну России против Украины.

В четверг, 24 октября, ГУР Минобороны Украины подтвердило прибытие в Россию 12 тысяч военных КНДР. Часть из них уже перебросили в зону боевых действий в Курской области.

Путин разъяснил зачем привлек военных Северной Кореи для участия в боевых действиях.

В издании Financial Times отметили, что Кремль пытается использовать военных "дружественного государства" чтобы отвоевать взятые под контроль ВСУ районы Курской области.

В Конгрессе США призвали Белый дом принять "прямые военные действия" в случае вступления северокорейских военных в войну на стороне РФ.

А в ЕС выразили "глубокую обеспокоенность" отправкой северокорейских войск для усиления армии РФ.