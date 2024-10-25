Росіяни зранку обстріляли Херсон: двоє поранених

Вранці 25 жовтня російські війська обстріляли центр Херсона, внаслідок чого 2 людей дістали поранення.﻿﻿ Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, повідомляє Українська правда.

"Зранку російські окупанти обстріляли середмістя Херсона. Внаслідок цієї ворожої атаки отримали тілесні ушкодження двоє людей – жінка 64 років та 72-річний чоловік. В обох постраждалих вибухова травма. У жінки також уламкові поранення ніг. У чоловіка – контузія та черепно-мозкова травма" , – йдеться у повідомленні.

За його словами, на момент обстрілу ці мешканці були в приміщенні.

Медики надали пораненим необхідну допомогу на місці.