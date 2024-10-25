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Россияне утром обстреляли Херсон: двое раненых

Россияне утром обстреляли Херсон: двое раненых
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Утром 25 октября российские войска обстреляли центр Херсона, в результате чего 2 человека получили ранения. Об этом заявил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, сообщает Украинская правда.

"Утром российские оккупанты обстреляли центр Херсона. В результате этой вражеской атаки получили телесные повреждения два человека – женщина 64 лет и 72-летний мужчина. У обоих пострадавших взрывная травма. У женщины также осколочные ранения ног. У мужчины – контузия и черепно-мозговая травма", – говорится в сообщении.

По его словам, на момент обстрела эти жители были в помещении.

Медики оказали раненым необходимую помощь на месте.

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