ЗМІ: Республіканці у Конгресі готують план дій на перші 100 днів Трампа

Республіканці в обох палатах Конгресу США починають готувати свій порядок денний на "перші 100 днів" Дональда Трампа на випадок його перемоги за результатами виборів, що відбудуться 5 листопада, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє The Hill з посиланням на джерела.

Лідери партії у Палаті представників і Сенаті формують план дій на перші "100 днів Трампа" для виконання його програми.

Нещодавно помічники ключових республіканців, зокрема лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконела, лідера республіканців у Палаті представників Стіва Скаліза та спікера Майка Джонсона проводили зустріч з цього приводу.

Відомо, що Джонсон регулярно контактував з Трампом останніми місяцями, а Скаліз казав, що спілкувався з експрезидентом щодо його топ-пріоритетів на 2025 рік.

Головною ініціативою очікувано будуть поправки до бюджету бюджету, які б виконали його обіцянки щодо скорочення податків на трильйони доларів

Також республіканці хочуть схвалити великий проєкт щодо південного кордону, який би включав завершення Трампової "стіни".

Модель порталу The Hill прогнозує трохи вищі шанси на перемогу на президентських виборах у США республіканцю Дональду Трампу, ніж демократці Камалі Гарріс.