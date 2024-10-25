СМИ: Республиканцы в Конгрессе готовят план действий на первые 100 дней Трампа

Республиканцы в обеих палатах Конгресса США начинают готовить свою повестку дня на "первые 100 дней" Дональда Трампа на случай его победы по результатам выборов, которые состоятся 5 ноября, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источники.

Лидеры партии в Палате представителей и Сенате формируют план действий на первые "100 дней Трампа" для выполнения его программы.

Недавно помощники ключевых республиканцев, в частности лидера республиканцев в Сенате Митча Макконела, лидера республиканцев в Палате представителей Стива Скализа и спикера Майка Джонсона проводили встречу по этому поводу.

Известно, что Джонсон регулярно контактировал с Трампом в последние месяцы, а Скализ говорил, что общался с экс-президентом относительно его топ-приоритетов на 2025 год.

Главной инициативой ожидаемо будут поправки в бюджет бюджета, которые бы выполнили его обещания по сокращению налогов на триллионы долларов

Также республиканцы хотят одобрить большой проект по южной границе, который бы включал завершение Трамповой "стены".

Модель портала The Hill прогнозирует чуть более высокие шансы на победу на президентских выборах в США республиканцу Дональду Трампу, чем демократке Камале Харрис.