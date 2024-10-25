Усик звернувся до Трапа з проханням щодо українських полонених

Український боксер Олександр Усик, який готується до бою-реваншу з британцем Тайсоном Ф'юрі, у мережі X попросив ведучого популярного американського подкасту Джо Рогана передати прохання його наступному гостеві – Дональду Трампу, повідомляє Лівий берег.

Чемпіон написав, що експрезидент – якщо він справді володіє таким впливом на російського диктатора Путіна, як він неодноразово заявляв – міг би скористатися цим для того, щоб допомогти звільнити з полону захисників "Азовсталі" та інших громадян України. Усик підкреслив, що час відіграє ключову роль, тому зробити це потрібно якомога швидше.

У коментарях Джо Рогана закликали не лише дослухатися до прохання Усика, але й покликати його на подкаст одразу після Трампа.

Дональд Трамп під час виборчої кампанії чимало разів підкреслював, що має "повагу Путіна" і "говорив йому не вторгатися в Україну".