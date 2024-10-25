Канада суттєво зменшить квоту на кількість нових мігрантів

Уперше за кілька років Канада вирішила зменшити квоту на кількість нових дозволів на постійне проживання в країні. Про це свідчить оновлений трирічний міграційний план, представлений міністерством імміграції, громадянства та біженців Канади, повідомляє Укрінформ.

"Міграційний план на 2025-2027 рр. у короткій перспективі поставить на паузу зростання населення, аби досягти добре контрольованого, сталого зростання у дальній перспективі" , - заявили у міністерстві.

Відповідно до оновленого плану, у 2025 році Канада видасть на 21% менше нових дозволів на постійне проживання в країні, ніж планувалося раніше, а в 2026-му році скорочення сягне 24%.

"Очікується, що план призведе до незначного скорочення населення на 0,2% у 2025-му й 2026 роках, однак у 2027-му зростання населення відновиться на рівні 0,8%" , - зауважили у відомстві.

Зазначається, що зменшення кількості іммігрантів "допоможе провінціям, територіям та залученим сторонам вирівняти свої можливості й забезпечити зростання населення на рівні, який може бути підтриманий".

Упродовж останніх років Канада постійно нарощувала кількість мігрантів, майже подвоївши її з 2015 року. Минулого року населення країни зросло на рекордний 1 млн осіб, перетнувши позначку в 41 млн. При цьому у 2023 році мігранти забезпечили майже 98% зростання населення.