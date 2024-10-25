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Канада существенно снизит квоту на количество новых мигрантов

Канада существенно снизит квоту на количество новых мигрантов

Впервые за несколько лет Канада решила снизить квоту на количество новых разрешений на постоянное проживание в стране. Об этом свидетельствует обновленный трехлетний миграционный план, представленный министерством иммиграции, гражданства и беженцев Канады, сообщает Укринформ.

"Миграционный план на 2025-2027 гг. в короткой перспективе поставит на паузу рост населения, чтобы добиться хорошо контролируемого, устойчивого роста в дальней перспективе", - заявили в министерстве.

Согласно обновленному плану, в 2025 году Канада выдаст на 21% меньше новых разрешений на постоянное проживание в стране, чем планировалось ранее, а в 2026 году сокращение составит 24%.

"Ожидается, что план приведет к незначительному сокращению населения на 0,2% в 2025 и 2026 годах, однако в 2027-м рост населения возобновится на уровне 0,8%", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что уменьшение количества иммигрантов "поможет провинциям, территориям и привлеченным сторонам выровнять свои возможности и обеспечить рост населения на поддерживаемом уровне".

В последние годы Канада постоянно наращивала количество мигрантов, почти удвоив ее с 2015 года. В прошлом году население страны выросло на рекордный 1 млн человек, пересекая отметку в 41 млн. При этом в 2023 году мигранты обеспечили почти 98% роста населения.

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