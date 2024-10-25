Канада существенно снизит квоту на количество новых мигрантов

Впервые за несколько лет Канада решила снизить квоту на количество новых разрешений на постоянное проживание в стране. Об этом свидетельствует обновленный трехлетний миграционный план, представленный министерством иммиграции, гражданства и беженцев Канады, сообщает Укринформ.

"Миграционный план на 2025-2027 гг. в короткой перспективе поставит на паузу рост населения, чтобы добиться хорошо контролируемого, устойчивого роста в дальней перспективе" , - заявили в министерстве.

Согласно обновленному плану, в 2025 году Канада выдаст на 21% меньше новых разрешений на постоянное проживание в стране, чем планировалось ранее, а в 2026 году сокращение составит 24%.

"Ожидается, что план приведет к незначительному сокращению населения на 0,2% в 2025 и 2026 годах, однако в 2027-м рост населения возобновится на уровне 0,8%" , - отметили в ведомстве.

Отмечается, что уменьшение количества иммигрантов "поможет провинциям, территориям и привлеченным сторонам выровнять свои возможности и обеспечить рост населения на поддерживаемом уровне".

В последние годы Канада постоянно наращивала количество мигрантов, почти удвоив ее с 2015 года. В прошлом году население страны выросло на рекордный 1 млн человек, пересекая отметку в 41 млн. При этом в 2023 году мигранты обеспечили почти 98% роста населения.