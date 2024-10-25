Україна накопичила достатньо пального для опалювального сезону – Міненерго

Українські енергетики до початку опалювального сезону накопичили достатні запаси паливно-мастильних матеріалів. Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник, повідомляє Укрінформ.

"На сьогодні запаси сформовані на належному рівні, які допомагають збалансувати енергосистему" , - сказав Колісник.

Він також зазначив, що зараз активно встановлюється власна генерація на соціальних об'єктах, таких як школи та лікарні. Крім того, до України завезено велику кількість генераторів, що працюють на бензині, дизельному пальному та газі.