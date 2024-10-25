Украина накопила достаточно топлива для отопительного сезона – Минэнерго

Украинские энергетики к началу отопительного сезона накопили достаточные запасы горюче-смазочных материалов. Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник, сообщает Укринформ.

"На сегодняшний день запасы сформированы на должном уровне, которые помогают сбалансировать энергосистему" , - сказал Колесник.

Он также отметил, что сейчас активно устанавливается собственное поколение на социальных объектах, таких как школы и больницы. Кроме того, в Украину завезено большое количество генераторов, работающих на бензине, дизельном топливе и газе.