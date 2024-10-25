Украина накопила достаточно топлива для отопительного сезона – Минэнерго
Украинские энергетики к началу отопительного сезона накопили достаточные запасы горюче-смазочных материалов. Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник, сообщает Укринформ.
"На сегодняшний день запасы сформированы на должном уровне, которые помогают сбалансировать энергосистему", - сказал Колесник.
Он также отметил, что сейчас активно устанавливается собственное поколение на социальных объектах, таких как школы и больницы. Кроме того, в Украину завезено большое количество генераторов, работающих на бензине, дизельном топливе и газе.
"Для всех этих групп потребителей на сегодняшний день сформирован достаточный уровень запасов для того, чтобы в течение зимы и цены не колебались, и мы видели четкую уверенность в возможности прохождения стабильного отопительного сезона", - добавил замминистра.