Маск перехував кампанії Трампа ще 40 млн доларів – Politico

Американський бізнесмен Ілон Маск у жовтні вклав ще 43,6 млн доларів у передвиборчу кампанію республіканця Дональда Трампа﻿. Про це йдеться у повідомленні Politico, повідомляє Ділова столиця.

Загальна сума внесків Маска до комітету політичних дій America PAC, створеного для підтримки Трампа, перевищила 118 млн доларів.

За даними видання, America PAC витратила більшу частину коштів на агітацію за Трампа в штатах, що вагаються.

У четвер комітет зробив першу традиційну купівлю реклами, замовивши невелику радіотрансляцію у Північній Кароліні. Минулого тижня Маск в рамках America PAC пообіцяв розігрувати мільйон доларів серед виборців штатів, що вагаються, хоча Мін'юст США застеріг його від цього.

Крім того, як пише Politico, Ілон Маск виділив 10 млн доларів групі, пов'язаній з керівництвом Сенату від Республіканської партії.

У попередні роки Маск робив лише невеликі пожертвування на виборчі кампанії, зокрема демократам, пише Politico. Але цього року він став одним із найбільших політичних донорів у США.