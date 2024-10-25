Росіяни запустили по Україні понад 60 безпілотників: як відпрацювала ППО
У ніч на 25 жовтня російські війська запустили по Україні 63 безпілотники типу Shahed та дрони невстановленого типу. Сили ППО збили 36 безпілотників, ще 16 – локаційно втрачені.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Російські війська запустили ударні безпілотники з напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ).
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 10.00 підтверджено збиття 36 ворожих БпЛА в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Рівненській та Полтавській областях.
Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині. Крім того, 16 російських безпілотників локаційно втрачено", – йдеться в повідомленні.
Інформація уточнюється та оновлюється.