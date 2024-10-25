Россияне запустили по Украине более 60 беспилотников: как отработала ПВО

В ночь на 25 октября российские войска запустили по Украине 63 беспилотника типа Shahed и дроны неустановленного типа. Силы ПВО сбили 36 беспилотников, еще 16 – локационно потеряны.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Российские войска запустили ударные беспилотники по направлениям Орел, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ).

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 10:00 подтверждено убытие 36 вражеских БПЛА в Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Ровенской и Полтавской областях.

Большинство вражеских БПЛА сбито в Одесской и Киевской областях. Кроме того, 16 российских беспилотников локационно потеряно" , – говорится в сообщении.

Информация уточняется и обновляется.