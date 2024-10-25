Шольц прибув з візитом в Індію та зустрівся із Моді

У п’ятницю, 25 жовтня, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді стануть співголовами сьомого раунду міжурядових консультацій між країнами, повідомляє Європейська правда.

Шольц зустрівся з Моді у п'ятницю вранці в офіційній резиденції прем'єр-міністра Індії.

Як передає DW, німецький канцлер прибув до Нью-Делі в четвер, 24 жовтня, для участі в переговорах на високому рівні. Його прийняв державний міністр внутрішніх справ Індії Нітьянанд Рай.

Це вже третій візит Шольца до Індії після того, як він став канцлером у 2021 році.

У п'ятницю, 25 жовтня, Шольц та Моді відкрили 18-ту Азійсько-Тихоокеанську конференцію німецького бізнесу в Нью-Делі, оскільки ключова конференція збігається з консультаціями.

"Наше загальне послання чітке: нам потрібно більше співпраці, а не менше" , – сказав Шольц на конференції.

Журналісти передають, що після переговорів Шольц вирушить до західноіндійського штату Гоа, де німецький військово-морський фрегат "Баден-Вюртемберг" та корабель бойового забезпечення "Франкфурт-на-Майні" здійснять заздалегідь запланований портовий візит в рамках розгортання німецьких сил в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Візит німецького фрегата до Індії, а також до Японії, Кореї і країн Південно-Східної Азії підкреслює нашу відданість відкритому морю і міжнародному праву" , – проінформував німецький канцлер.

Шольц наголосив, що на міжурядових консультаціях з Індією Німеччина хоче поглибити співпрацю в галузі оборони і домовитися про зближення збройних сил.

Раніше повідомлялося, що з 1 січня по 27 березня уряд Німеччини схвалив експорт військових товарів на суму щонайменше 4,89 млрд євро – Індія отримала 143,3 млн євро.

Вже в червні стало відомо, що обсяг експортних ліцензій на військову техніку, виданих урядом Німеччини в першій половині 2024 року, становив щонайменше 7,48 млрд євро. До п’ятірки найбільших одержувачів німецької зброї зокрема увійшла й Індія – 153,75 млн євро.