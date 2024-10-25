Шольц прибыл с визитом в Индию и встретился с Моди

В пятницу, 25 октября, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Индии Нарендра Моди станут сопредседателями седьмого раунда межправительственных консультаций между странами, сообщает Европейская правда.

Шольц встретился с Моди в пятницу утром в официальной резиденции премьер-министра Индии.

Как передает DW, немецкий канцлер прибыл в Нью-Дели в четверг, 24 октября, для участия в переговорах на высоком уровне. Его принял государственный министр внутренних дел Индии Нитьянанд Рай.﻿﻿

Это уже третий визит Шольца в Индию после того, как он стал канцлером в 2021 году.

В пятницу, 25 октября, Шольц и Моди открыли 18-ю Азиатско-Тихоокеанскую конференцию немецкого бизнеса в Нью-Дели, поскольку ключевая конференция совпадает с консультациями.

"Наше общее послание четкое: нам нужно больше сотрудничества, а не меньше" , – сказал Шольц на конференции.

Журналисты передают, что после переговоров Шольц отправится в западноиндийский штат Гоа, где немецкий военно-морской фрегат "Баден-Вюртемберг" и корабль боевого обеспечения "Франкфурт-на-Майне" совершат заранее запланированный портовый визит в рамках развертывания немецких сил в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Визит немецкого фрегата в Индию, а также в Японию, Корею и страны Юго-Восточной Азии подчеркивает нашу приверженность открытому морю и международному праву" , – проинформировал немецкий канцлер.

Шольц подчеркнул, что на межправительственных консультациях с Индией Германия хочет углубить сотрудничество в области обороны и договориться о сближении вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что с 1 января по 27 марта правительство Германии одобрило экспорт военных товаров на сумму не менее 4,89 млрд евро – Индия получила 143,3 млн евро.

Уже в июне стало известно, что объем экспортных лицензий на военную технику, выданных правительством Германии в первой половине 2024 года, составил не менее 7,48 млрд евро. В пятерку крупнейших получателей немецкого оружия в частности вошла и Индия – 153,75 млн евро.