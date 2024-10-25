Українські десантники показали знищену ворожу техніку у Курській області
Українські десантники оприлюднили відео зі знищеною ворожою технікою у Курській області РФ, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють відділення комунікацій 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ, командування ДШВ ЗСУ.
"Дорога смерті в Курській області. Це шлях встелений знищеною ворожою технікою, вигорілий слід, який залишив ворог, зазнаючи поразки.
Десантники 82 ОДШБр та інші підрозділи Збройних сил України методично стирали військову техніку супротивника з лиця землі, залишаючи лише згарища й уламки від так званої "другої армії світу".
Зазначається, що найбільших втрат техніки зазнала сумнозвісна 155 бригада морської піхоти РФ.