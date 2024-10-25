Украинские десантники показали уничтоженную вражескую технику в Курской области
Украинские десантники обнародовали видео с уничтоженной вражеской техникой в Курской области РФ, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают отделение коммуникаций 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ, командование ДШВ ВСУ.
"Дорога смерти в Курской области. Это путь устланный уничтоженной вражеской техникой, выгоревший след, который оставил враг, терпя поражение.
Десантники 82 ОДШБр и другие подразделения Вооруженных сил Украины методично стирали военную технику противника с лица земли, оставляя только пепелище и обломки от так называемой "второй армии мира".
Отмечается, что наибольшие потери техники понесла пресловутая 155 бригада морской пехоты РФ.