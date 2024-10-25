Генштаб: ЗСУ вдарили по ЗРК "Бук-М3" та знищили ЗРК "Бук-М2" росіян

На тимчасово окупованій Луганщині Сили оборони уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" та знищили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2"окупантів.﻿﻿ Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ, повідомляє Українська правда.

"У ніч на 25 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в рамках виконання завдань щодо виявлення та ліквідації засобів протиповітряної оборони противника, уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" та знищили радіолокаційну станцію підсвічування цілей і наведення ракет (РПН) 9С36 ЗРК "Бук-М2" ворога" , – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цілі перебували на тимчасово окупованій території Луганської області за кілька десятків кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Також у Генштабі наголосили, що послаблення протиповітряної оборони РФ робить вразливими для українських ударів інші важливі об'єкти противника як на фронті, так і у глибокому тилу.