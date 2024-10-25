Генштаб: ВСУ ударили по ЗРК "Бук-М3" и уничтожили ЗРК "Бук-М2" россиян

На временно оккупированной Луганщине Силы обороны поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" и уничтожили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" оккупантов.﻿﻿ Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, сообщает Украинская правда.

"В ночь на 25 октября подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в рамках выполнения задач по выявлению и ликвидации средств противово ﻿﻿ здушной обороны противника, поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" и уничтожили радиолокационную станция подсветки целей и наведения ракет (РПН) 9С36 ЗРК "Бук-М2" врага" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что цели находились на временно оккупированной территории Луганской области в нескольких десятках километров от линии боевого соприкосновения.

Также в Генштабе отметили, что ослабление противовоздушной обороны РФ делает уязвимыми для украинских ударов другие важные объекты противника как на фронте, так и в глубоком тылу.